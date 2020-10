¡Sin filtro! Scholes revienta a Manchester United por el fichaje de Cavani: "Debió ser un préstamo de dos meses"

Edinson Cavani se convirtió hace poco más de una semana en el nuevo y flamante refuerzo del Manchester United para la temporada 2020/2021, luego que los Diablos Rojos anunciaran sorpresivamente su contratación en las últimas horas del mercado de pases de Europa.

El arribo del delantero al United significará su primera experiencia en Premier League a los 33 años, y su edad sumada a su reciente inactividad han causado suspicacias entre algunos fanáticos e históricos del equipo.

Paul Scholes, leyenda de los Red Devils, no tuvo filtro para referirse al fichaje de Edinson Cavani, y en declaraciones reproducidas por Goal, el colorado aseguró que un contrato por un año más otro de prórroga fue algo exagerado:

Además, Scholes reveló que la llegada de un gigante como Cavani a Old Trafford hubiera sido excelente, pero no hoy, sino que muchos años atrás:

“Hace cinco, seis años, sí, era un gran fichaje, posiblemente nos llevaría al siguiente nivel. Pero no creo que ahora nos lleve al siguiente nivel", reflexionó la leyenda del United.

Por último, y para rematar aún más a Cavani, el Colorado Scholes criticó su edad incluso haciendo alusión a un eventual retiro del fútbol:

“Obviamente en su época fue un centrodelantero de gran calidad. No hay duda de eso. Pero tiene 33 años... parecía que se iba a retirar. No jugó mucho fútbol con el PSG la temporada pasada", finalizó el ídolo de Old Trafford.