Oficial: Manchester United anuncia el fichaje de Edinson Cavani

Ya es completamente oficial: Edinson Cavani se convirtió en el nuevo delantero del Manchester United para la temporada 2020/2021 en la Premier League. Este lunes, los Reds Devils anunciaron oficialmente la contratación del delantero uruguayo en las últimas horas del mercado de pases en el Viejo Continente.

Pese a los rumores que lo vinculaban con distintos equipos de Europa y Sudamérica, el charrúa defenderá al United en la naciente temporada y jugará por primera vez en la Premier League de Inglaterra.

A través de un comunicado, el United informó que Cavani llega al cuadro mancuniano con un contrato de un año con opción de extenderlo por uno más. En conversación con la prensa del club, el uruguayo reconoció que "el Manchester United es uno de los mejores clubes del mundo, por lo que es un verdadero honor estar aquí. He trabajado muy duro durante el tiempo libre y tengo muchas ganas de competir y representar a este increíble club".

"He jugado frente a algunos de los seguidores más apasionados del fútbol durante mi carrera y sé que será lo mismo en Manchester. No puedo esperar a experimentar la atmósfera de Old Trafford, cuando es seguro que los fanáticos regresen", añadió el charrúa.

Por su parte, el entrenador del equipo, Ole Gunnar Solksjaer, se mostró feliz por la llegada del Matador: "Edinson es todo un profesional experimentado que siempre lo da todo por sus equipos. Su récord goleador a nivel de club y selección es fantástico y estamos encantados de fichar a un jugador de este calibre".

"Aportará energía, fuerza, liderazgo y una gran mentalidad al plantel pero, lo más importante, goles. Ha tenido una carrera brillante hasta el momento, ganando trofeos en casi todos los clubes donde ha jugado, y todavía tiene mucho que ofrecer al nivel más alto", cerró.

De esta manera, Cavani da vuelta la página y se va del PSG como el máximo goleador de la historia del club con 200 tantos. Ahora, el charrúa tendrá su primera experiencia en la Premier League y tendrá el enorme desafío de levantar al alicaído Manchester United.