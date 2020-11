Agenda de partidos en vivo hoy sábado 7 de noviembre: Bravo enfrenta al Barça, Clásico en Alemania, Masters de París y futbol femenino e internacional

Primer sábado de noviembre y será de gran nivel con varios partidazos imperdibles, más otros tremendos eventos del deporte internacional.

Todo comenzará con el futbol europeo, donde el Everton de Carlo Ancelotti y James Rodríguez enfrentará a un herido e irregular Manchester United. Esto para que después el Leeds de Marcelo Bielsa juegue contra el Crystal Palace por la Premier League.

Pero en España será donde estarán todas las miradas cuando Manuel Pellegrini y Claudio Bravo animen un duelazo con el Barcelona vs Real Betis. Los chilenos desafiarán al cuadro culé de Lionel Messi en el Camp Nou por una nueva fecha de La Liga.

Y para darle un broche de oro a la jornada futbolera, se jugará en la Bundesliga en Der Klassiker entre el Borussia Dortmund de Erling Haaland y el poderoso Bayern Múnich. Y si lo tuyo es el futbol femenino, Colo Colo y Universidad Católica serán transmitidos por televisión abierta y también podrás seguir el compromiso en vivo por RedGol.

En cuanto a otros deportes, este sábado se juegan las semifinales del Masters 1000 de París, torneo en el que Rafael Nadal es favorito. Ya para la noche y cerrar una jornada notable, se realizará el UFC Vegas 13.







La Liga de España

Hora (Chile) Partido Transmisión 12:15 hrs. Barcelona vs Real Betis DirecTV Sports - DirecTV GO 14:30 hrs. Sevilla vs Osasuna DirecTV Sports - DirecTV GO 17:00 hrs. Atlético de Madrid vs Cadiz ESPN 2 - ESPN Play

Premier League



Hora (Chile) Partido Transmisión 9:30 hrs. Everton vs Manchester United ESPN 2 - ESPN Play 12:00 hrs. Crystal Palace vs Leeds United ESPN 2 - ESPN Play 14:30 hrs. Chelsea vs Sheffield United ESPN 2 - ESPN Play 17:00 hrs. West Ham vs Fulham ESPN 3 - ESPN Play



Bundesliga



Hora (Chile) Partido Transmisión 11:30 hrs. RB Leipzig vs Freiburg OneFootball App 14:30 hrs. Borussia Dortmund vs Bayern Múnich OneFootball App

El Der Klassiker es uno de los partidos para no perderse este sábado. (Foto: Getty)

Serie A Italia



Hora (Chile) Partido Transmisión 16:45 horas Parma vs Fiorentina Rai Italia - ESPN Play



UFC Fight Night



Hora (Chile) Evento Transmisión UFC Vegas 13 Fox Sports 1

Futbol femenino

Hora (Chile) Partido Transmisión 17:00 hrs Colo Colo vs U. Católica TVN, CDO Premium y RedGol Youtube

Semifinales Masters 1000 París



Hora (Chile) Partido Transmisión 10:00 hrs Medvedev vs Raonic ESPN - ESPN Play 12:30 hrs Nadal vs Zverev ESPN - ESPN Play

Revisa a continuación los detalles de los canales según tu cableoperador:



ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)



ESPN 2

VTR: 49 (SD) (Stgo) - 841 (HD)

DTV: 625 (SD) - 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) - 475 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) - 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)

ESPN 3

VTR: 153 (SD) - 842 (HD)

DTV: 626 (SD) - 1626 (HD)

ENTEL: 216 (HD)

CLARO: 176 (SD) - 476 (HD)

GTD/TELSUR: 86 (SD) - 854 (HD)

MOVISTAR: 495 (SD) - 887 (HD)

TU VES: 108 (HD) - 512 (HD)

Fox Sports 1

VTR: 166 (SD) - 860 (HD)

DTV: 604 (SD) - 1604 (SD)

ENTEL: 241 (HD)

CLARO: 178 (SD) - 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD) - 846 (HD)

MOVISTAR: 485 (SD) - 889 (HD)

TU VES: 518 (SD)

Rai Italia

VTR: 354 (SD)

DTV: 766 (SD)

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: **NO DISPONIBLE**

GTD/TELSUR: 111 (SD)

MOVISTAR: 437 (SD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

DirecTV Sports:

DirecTV Sports: 610 (SD) - 1610 (HD)

DirecTV Sports: 611 (SD)

DirecTV Sports 2: 612 (SD) - 1612 (HD)

DirecTV Sports +: 613 (SD) - 1613 (HD)

Online: ¿Dónde seguir por streaming y en vivo los partidos de hoy de la agenda?



Si buscas un link para ver en vivo los partidos de la agenda de hoy, podrás hacerlo en ESPN Play, OneFootball para Android y para IOS, y Fox Play según corresponda.