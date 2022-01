Peter Endler celebró el premio The Best de su hija, Christiane, y aseguró que la portera del Olympique de Lyon sueña con obtener la orejona.

Christiane Endler recibió al fin el reconocimiento que merece y fue galardonada como la mejor arquera del mundo en los premios The Best de la FIFA, sin embargo, la capitana de la selección chilena no se conforma y quiere ir por más.

La portera del Olympique de Lyon logró quedarse con el galardón en su tercera nominación, superando a la estrella de Alemania y el Chelsea, Ann-Katrin Berger, y a la campeona olímpica con Canadá, Stephanie Lynn Marie Labbé.

El padre de Tiane, Peter Endler, se mostró alegre y orgulloso por el trofeo de su hija, y en diálogo con LUN reveló que la capitana de la selección chilena tiene grandes ambiciones por delante para su carrera.

"Se siente plena. Su próxima meta es ganar la Champions. Ese siempre ha sido su sueño", reveló el papá chocho.

En cuanto al premio, Peter aseguró que "es increíble, estamos prácticamente infartados. Estuvimos esperando esto durante los últimos años y que haya salido esta vez es a lo menos maravilloso".

"Es la primera arquera latinoamericana que logra ser The Best y también la nombraron como la mejor portera en el 11 ideal de la FIFA. Así que pucha son dos noticias tremendas. Y pensamos que se lo merece, para nosotros hace tiempo que era la número uno", agregó.

Papá Endler contó además detalles de la relación con su hija pese a la distancia. "Nosotros estamos en contacto con ella prácticamente todos los días. Nos hablamos por videollamada o cuando no se puede, nos escribimos".

"Le dijimos que estuviera tranquila. La verdad esperábamos que lo ganara (The Best) desde las últimas dos versiones", explicó.

Por último, el padre de la mejor portera del mundo reveló que Tiane está plena junto al Olympique de Lyon. "Está súper motivada, contentísima en el club que se encuentra ahora. Muy feliz con sus compañeras, se juntan muchísimo, comparten asados".