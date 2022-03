Este domingo, a las 19 horas, se jugará el Superclásico de Argentina entre River Plate y Boca Juniors. Una nueva oportunidad para Paulo Díaz de lucir sus condiciones, que lo han llevado a ser inamovible en el elenco de Marcelo Gallardo en el último tiempo.

Ese gran desempeño es destacado por la prensa trasandina, por lo que el programa argentino "Cómo te va", de Radio Colonia, se contactó con el padre del defensor, Ítalo Díaz, quien con el pecho inflado comentó que es feliz viendo a su hijo ser figura todas las semanas.

"Ojalá que Paulo siga en River por mucho tiempo, hasta 2030 o 2040", fue la declaración que entregó el ex Cobreloa que llamó mucho la atención. "Si me preguntas, no me gustaría que saliera de River, está en un equipo muy grande", complementó sobre su regalón de 27 años.

Esto porque sus buenas actuaciones provocan que esté en la mira de clubes europeos, que constantemente siguen los pasos de los futbolistas de River Plate. Sin embargo, Ítalo no tiene ganas que salga del elenco Millonario.

"Me da mucha alegría verlo en el Monumental, con el estadio lleno y que aparezcan los aplausos cuando hace algo bien", agregó sobre el gran desempeño que los hinchas le reconocen al formado en Palestino.

La confianza que le ha dado Marcelo Gallardo es clave, lo cual fue abordado por Díaz padre. "Desde que Paulo llegó a River, le dio la confianza y le dijo que lo quería de central. Es un gran halago que Gallardo diga cosas buenas de Paulo", aseguró.

Finalmente comentó los consejos que le entrega sobre el momento que está viviendo. "Lo que yo le dije es que tiene que demostrar en cada partido esas cosas buenas que el entrenador y la gente hablan de él", cerró.