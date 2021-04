Defensa y Justicia vs Palmeiras | Ver EN VIVO la final de vuelta de la Copa Sudamericana

Se juegan todo. Palmeiras recibe a Defensa y Justicia en un duelo que definirá un nuevo título internacional de Sudamérica. El Verdão ganó el duelo ida y ya tiene una mano en la Recopa Sudamericana, pero los dirigidos por el ex entrenador de la Universidad de Chile van por la hazaña.

La diferencia entre ambos equipos en el duelo de ida no fue amplia. Palmeiras se impuso por 2-1 en un entretenido choque en Argentina, por lo que el Verdão llega con ventaja para el partido definitoria. Rony y Gustavo Scarpa anotaron para los campeones de la Copa Libertadores, mientras que el descuento del Halcón de Varela fue de Braian Romero.

El defensa central chileno, Benjamín Kuscevic, no vio acción en la final de ida. Algo que se está haciendo regular en el Palmeiras. Kuscevic no ha podido establecerse como un jugador titular, algo que es preocupante. El ex Universidad Católica no ha sumado minutos esta temporada y rara vez es citado. Cuando entra en la convocatoria no suma minutos en cancha. Esperemos que la suerte del chileno cambie.

Defensa y Justicia logró su primer título en la historia al ganar la Copa Sudamericana la temporada pasada. Con la vuelta de Sebastián Beccacece al equipo de Florencia Varela, los argentinos buscan sumar una nueva copa interncional.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Palmeiras vs Defensa y Justicia por la Recopa Sudamericana?

Palmeiras vs Defensa y Justicia jugarán este miércoles 14 de abril a las 20:30 horas de Chile.

El partido de ida fue una lucha constante, algo similar se puede esperar para la final de vuelta en Brasilia. (Foto: Getty)

Televisión: ¿Quién transmite y en qué canal ver en vivo a Palmeiras vs Defensa y Justicia?

Palmeiras vs Defensa y Justicia será transmitido en vivo por DirecTV Sports:

DirecTV Sports

DirecTV Sports: 610 (SD) - 1610 (HD)

Online: ¿Dónde ver en vivo por streaming?

Si buscas un link para ver en vivo el partido , puedes hacerlo en DirecTV GO.