Beccacece se vuelve loco por inocente penal de un ex Colo Colo y que Palmeiras transforma en gol: “Es una vergüenza”

Un partido cargado de emociones están animando Palmeiras y Defensa y Justicia, por la vuelta de la Recopa Sudamericana, porque “viejos conocidos” están siendo protagonistas en el Estadio Nacional de Brasilia.

El equipo trasandino salió con todo en busca de revertir la serie (perdió en la ida 2-1). Sin embargo, dejó espacios en el fondo y que el equipo brasileño supo sacar ventaja a través de rápidos contragolpes.

Una de estas acciones tuvo como protagonista a Fernando Meza, ex Colo Colo, quien con el afán de quitar el balón le pegó en la canilla al delantero Roni y este se dejó caer en el área. El árbitro no sancionó nada. No obstante, lo llamaron del VAR y tras ver la jugada sancionó penal. Rapahael Veiga (22’) lo transformó en gol.

Pero lo que se robó todas las miradas fueron las recriminaciones de Sebastián Beccacece, técnico de DyJ, ya que por el sonido ambiente se podían escuchar sus gritos en contra del arbitraje: “es una vergüenza, es una vergüenza”

El equipo argentino está a un gol de forzar el alargue. (FOTO: Getty)

Para mala fortuna del equipo brasileño la ventaja duró solo ocho minutos, porque gran pase en profundidad de Matías Rodríguez, ex Universidad de Chile, a Francisco Pizzini, quien metió un centro al área y que Braian Romero (30’) transformó en gol.

Revisa la acción de los goles: