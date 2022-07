Palmeiras vs Cerro Porteño | Horario, cómo y dónde ver en vivo por TV y ONLINE los octavos de final de Copa Libertadores

Con un pie y medio en la siguiente instancia, Palmeiras de Benjamín Kuscevic intentará sellar su paso a cuartos de Copa Libertadores. El verdao se verá las caras ante Cerro Porteño, en la vuelta de los octavos de final, luego de golearlo sin grandes problemas en Asunción.

Fue un fuerte golpe sobre la mesa el que dio el bicampeón defensor la semana pasada. Con el formado en Universidad Católica viendo el partido desde el banquillo, superaron por 3-0 a los paraguayos, con los goles de Rony (60', 69') y Murilo Cerqueira (87').

Los dirigidos por Abel Ferreira llegaron a la increíble suma de 22 partidos sin derrotas fuera de su estadio a nivel Conmebol, incluyendo las dos finales ganadas en cancha neutral. Además, siguen con campaña perfecta en esta edición de Libertadores. Han jugado siete partidos, ganando los siete y con un promedio de cuatro goles por partido.

Eso sí, quien no la pasa bien es Benjamín Kuscevic, que no ha visto minutos desde que volvió de la gira por Asia por la Selección Chilena. El defensor podría partir en el actual mercado de pases, ya que ha sonado en distintos clubes de Europa, pero por ahora no se ha confirmado nada.

Cerro Porteño, en tanto, culminó su participación en el Torneo de Apertura Paraguayo el pasado fin de semana. Superaron por 1-0 a Tacuary y terminaron segundos el certamen, por detras de Libertad de Marcelo Díaz, que se coronó como campeón.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Palmeiras vs Cerro Porteño?

Palmeiras vs Cerro Porteño juegan este miércoles 6 de julio a las 18:15 hrs de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Palmeiras vs Cerro Porteño?

El partido será transmitido por ESPN 4, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN 4

VTR: 45 (SD) (Stgo) - 859 (HD)

DTV: 607 (SD)

ENTEL: 210 (SD)

CLARO: 177 (SD)

GTD/TELSUR: 83 (SD)

MOVISTAR: 483 (SD)

TU VES: 519 (SD)

ZAPPING: 95 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Palmeiras vs Cerro Porteño?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en STAR+.

Además, podrás verlo de manera gratuita mediante el Facebook Watch de la Conmebol Libertadores.