Pablo Galdames se ilusiona con jugar en River Plate: "Que Marcelo Gallardo el mejor entrenador de América te esté observando, es un orgullo"

Pablo Galdames luego de sus vacaciones en Chile, está entrenando actualmente en Unión Española, el club que lo vio nacer a la espera de que se defina su futuro luego de terminar su contrato con Vélez Sarsfield.

El volante es uno de los jugadores apetecidos en el mercado argentino después de su campaña en el Fortín y ni más ni menos que el River Plate de Marcelo Gallardo estaría interesado en contar con sus servicios.

"No tuve conversaciones con Gallardo, vi una nota que me había nombrado. No tuve contacto con él, sí tuvo contacto con mi representante. Que el mejor entrenador de América diga que te está observando lo tomo con orgullo", aseguró el mediocampista en conversación con Te Conté.

En todo caso Galdames aclara que "mi sueño desde muy chico es jugar en Europa, eso apuntamos con mi representante. En este momento de mi carrera voy a apostar a lo deportivo y apostaré a la mejor opción".

Pablo Galdames dejó buena impresión en Argentina luego de su paso por Vélez (Getty Images)

El seleccionado nacional da algunas luces respecto a lo que se viene para él, haciendo mención de más o menos donde se ve jugando.

Mi representante se está encargando de las ofertas. Hay dos grandes de Argentina interesados y algunas ofertas de Europa", arrancó Galdames.

Por último, valoró su paso por el fútbol argentino. "Estoy contento por mi paso con Vélez, el balance fue muy positivo. Mi actuación fue buena y me gané la posibilidad de jugar con Chile en las eliminatorias y Copa América", cerró.