Presidente de River le responde a Juan Román Riquelme luego de que le tocara la oreja a Marcelo Gallardo

El superclásico argentino entre River Plate y Boca Juniors no sólo se juega en la cancha cuando les toca enfrentarse ya sea por el torneo local o por la Copa Libertadores, siempre se juega fuera de ella con declaraciones, indirectas, chicanas y el folclore de la rivalidad.

Esta vez todo lo comenzó Juan Román Riquelme, que una vez más intentó tocarle la oreja a Marcelo Gallardo por su ausencia de campeonatos internos. "Es raro el concepto, porque River tiene el mejor DT de la historia de su club, pero en 7 años no pudo ganar el torneo local" aseguró el Topo Gigio en entrevista con TNT.

Obviamente sus palabras sacaron chispas, y a muchos kilometros de Buenos Aires, en Orlando específicamente donde el cuadro millonario hace su pretemporada con Paulo Díaz en el grupo, el presidente de la banda sangre, Rodolfo D'Onofrio, recogió el guante y le contestó a ex 10 de Boca.

Rodolfo D'Onofrio defendió a Marcelo Gallardo (Getty Images)

"No sé lo que dijo Riquelme, que se ocupe de Boca, yo me ocupo de River. Y respecto a ganar, yo en 2014 gané un campeonato con Ramón Díaz, así que me voy contento, no tengo ningún problema. Y aparte espero ganar este. Siempre que uno empieza algo, la intención es salir campeón, después veremos porque juegan 25 equipos más", aseguró.

Otra perlita que tiró Román, fue que desde que él está en el club xeneize como directivo, se acabó la hegemonía en los clásicos en favor de River. "Lo dejo para la opinión de ustedes (a los periodistas) y de Riquelme. De Boca no me ocupo, yo me ocupo de River y del fútbol argentino porque creo que estamos viviendo un momento especial con el seleccionado argentino", afirmó el dirigente.

Además D'Onofrio aprovechó de sacar pecho por los futbolistas de su equipo que están jugando en la Copa América. "La cantidad de jugadores de River que siempre tiene la Selección, de los que pasaron y están, es histórico. Debemos ser el club que más jugadores le dieron, siempre", cerró.