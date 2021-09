El PSG de Lionel Messi quiere continuar su buen andar en la Ligue 1, recibiendo esta vez a Montpellier en el Parque de los Príncipes por la 8° fecha.

El equipo que dirige Mauricio Pochettino, no ha tenido problemas en el certamen local, donde es líder con comodidad. Sin embargo, en el partido ante Olympique de Lyon, la polémica rodeó a Lionel Messi. El delantero argentino salió durante el segundo tiempo, lo que causó su enojo y posteriores críticas al técnico por sacar al jugador cuando el partido aún estaba 1-1.

Una vez concluido el partido, se confirmó que Messi había sufrido un golpe en la rodilla y que no estaba en óptimas condiciones, el que fue el motivo de Pochettino para hacerlo abandonar el partido que ganarían con agónico gol de Mauro Icardi. Es por este mismo golpe, que el ex Barcelona no fue convocado para el partido ante Metz. Aún no se conoce con certeza el nivel de gravedad de la lesión de Lio, por lo que es una incógnita si estará ante Montpellier.

De momento, Lionel Messi lleva tres partidos con la camiseta del PSG, en los que todavía no acumula goles ni asistencias. Malos números para el nivel del argentino, por lo que en Francia ya empiezan a asomar las primeras críticas a su rendimiento.

Día y hora: ¿Cuándo juega PSG vs Montpellier?



PSG vs Montpellier jugarán el día sábado 25 de septiembre a las 16:00 horas de Chile.

Trasmisión: ¿Dónde ver en vivo a PSG vs Montpellier?



El partido de momento, no tendrá transmisión televisiva para Chile, pero podrá ser visto vía streaming en vivo a través de Star Plus.