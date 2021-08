La novela para que Kylian Mbappé deje el PSG y llegue al Real Madrid está que arde, porque un día después de la millonaria oferta de los merengues por el campeón del mundo, el mánager del cuadro parisino, Leonardo, ha rechazado la misma y ha denunciado a los merengues por "irrespetuosos".

En conversación con Marca, Leonardo deja en claro que "la posición del PSG siempre ha sido retener a Kylian, renovarle. Siempre, desde hace dos años, el objetivo ha sido y es el mismo. Y sigue siendo así. Le hemos hecho una oferta muy importante hace dos meses a la altura de los mejores jugadores, otra hace incluso menos por encima de los últimos jugadores top, pero para mí esto me parece una estrategia del Real Madrid, de tener un nombre de un jugador nuestro. Desde hace dos años el Madrid ha tenido un comportamiento no correcto, ilegal, contactando con su entorno, inaceptable, nada correcto hacia nosotros", afirmó.

El brasileño no solamente ha rechazado la oferta, también se queja del accionar del Real Madrid, asegurando que "la prueba de esa estrategia es la de presentar una oferta a siete días del final del mercado y a un año del final de su contrato y parece una estrategia para dar entender que lo han intentado todo".

PSG responde negativamente a la oferta del Real Madrid por Kylian Mbappé (Getty Images)

Agregando que "no es la cantidad que consideramos, muy lejos de lo que pensamos, y no vamos a vender a un jugador por menos de lo que hemos pagado con 18 años. Tenemos que dar una cantidad pendiente al Mónaco y la oferta no la consideramos suficiente".

Leonardo da argumentos para decir que no. "Consideramos que la oferta no es suficiente. No voy a confirmar cifras pero es sobre los 160 millones. Es menos de lo que pagamos por él, pero esto va más allá de eso. Es la forma en que se ha hecho, irrespetuosa. Hemos hecho todo para que Mbappé esté con nosotros y a una semana no vamos a cambiar el plan. Kylian es el centro del proyecto, pero no está por encima. Pero si se queda o se va, será siempre con nuestras condiciones. Si quiere irse, se va, pero con nuestras condiciones como cualquier otro jugador. No podemos cambiar el plan a una semana del cierre del mercado. Si un jugador se quiere ir, se va, pero bajo nuestras condiciones".

Para el final el dirigente cuenta que "verbalmente hemos dicho no al Madrid. Y no hemos recibido otra oferta del Madrid. Nunca hemos querido que se vaya, ni lo hemos imaginado, y hemos hecho una oferta muy importante y una segunda aún mejor para que renueve. El jugador dio su palabra además de que no se marcharía libre del PSG pero la estrategia parece al final que era esa, que se marchara libre. Hemos visto muchas informaciones de que no tenían dinero, que había deudas en el Madrid. No lo puedo confirmar pero es lo que se ha dicho".