Este martes el streamer de Twitch, Ibai Llanos, sorprendió al mundo con una entrevista en vivo a Lionel Messi en el estadio Parque de los Príncipes.

El gamer español tuvo acceso a un lugar restringido del PSG, donde incluso los periodistas de más renombre no tienen permitido estar.

Ibai sostuvo una conversación informal de unos pocos minutos, pero suficientes para desatar una polémica que hace ya un tiempo se viene tejiendo con los reporteros profesionales.

El streamer lanzó más leña al fuego cuando en uno de sus videos en el Parque de los Príncipes recordó al periodista argentino Gustavo López e ironizó: "Él no está, no lo hemos visto de momento. Hemos chequeado varias personalidades y no estaba".

Ibai Llanos en el Parque de los Príncipes (captura)

Hace algunos meses Gustavo López había cuestionado el rol de Ibai y se había preguntado en su programa radial: “¿Por qué los jugadores hablan con Ibai? Me pone nervioso eso, ¿quién es?”.

Después del palo a Gustavo López, Ibai reculó: “Ni soy periodista, ni quiero competir con la prensa, respeto mucho la profesión y tengo muchos amigos. Pero no puedo rechazar estas cosas si me invitan, ya lo siento”.

El debate se prendió en las redes sociales, donde diferentes profesionales de la comunicación cuestionaron los métodos de Ibai Llanos, aunque alguno también lo defendió.

"Quiero decir que al final del día, después de ver a Messi charlar con Ibai, también estaría bien escuchar a Messi responder preguntas más informadas sea en el medio y formato que sea", señala el periodista español Ulises Izquierdo.

Mientras el productor Luis Endera lanzó: "Televisiones nacionales en la puerta de una tienda de deportes entrevistando a la gente que se está comprando una camiseta de Messi. Mientras, Ibai Llanos dentro".

Y el relator argentino de TyC Sports, Martin Perazzo, le respondió sin escrúpulos: "Si lo ponen al arco no entra una".

El periodista Carlos Parra también analizó la situación: "El periodista no hace mamadas, el periodista debe incomodar en su justa medida si es lo necesario. Insisto, Ibai es buen tipo pero jamás te contará que Messi fue un dictador en el Barça, eso lo han hecho los periodistas".

Juanjo Ramos, de Deportes Cope, difiere: "Yo creo que sí es periodismo o, si quieres ampliarlo, comunicación. Cierto que no profundiza ni tiene esa obligación y los medios tradicionales, sí. Pero a menudo llega más lejos que nosotros. Tenemos que adaptarnos, sin perder los principios básicos".

Otro comunicador, Carlos Lite, contesta: "A mi juicio, no es periodismo. No busca entender, dar claves, adelantar noticias, el objetivo es entretener, puramente. Messi o Piqué no aceptan la entrevista porque sí, es un negocio, para Ibai y para ellos, tienen acceso a un público fuera de los medios convencionales".

Un debate que recién comienza y un pionero de las comunicaciones como Ibai Llanos, que obliga a reflexionar y a evolucionar a los profesionales de los medios.