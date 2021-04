Arde la polémica entre Ibai Llanos y Gustavo López con tenso cruce: "No tienes nada bueno"

El mundo cambió hace rato, la televisión no es la número 1 a la hora de entreneterse, y menos en los espacios informativos, porque la web vino a llenar los espacios que en la pantalla no tenían cabida.

Los streamers son desde hace un tiempo generadores de contenidos que la gente sigue, y también idolatra, uno de ellos es el español Ibai Llanos, que además de hablar de videojuegos, entrevista a los mejores jugadores del mundo en su canal de Twitch.

Uno de los últimos en conversar con el vasco fue el delantero argentino Paulo Dybala, palabras del goleador de Juventus que llegaron al vecino país, y provocaron la extrañeza del periodista Gustavo López, quien ninguneó a Llanos, al decir que no lo conocía.

La polémica creció, el generador de contenidos le contestó, y luego tuvieron un tenso encuentro en ESPN, el cual con el pasar de los minutos se fue calmando, debido a la buena disposición de ambos, sin embargo, Llanos le dijo una frase entre broma y en serio, cuando le consultó a López si era hincha de Boca Juniors.

"Tú no eres de Boca, Gustavo ¿No?", le preguntó el español, y el periodista dijo que no decía el club de sus amores, luego llanos le replicó con un "no tienes nada bueno, Gustavo, eh".

Además, Llanos le dijo que "hay mucha gente que no respeta el trabajo que hacen los creadores de contenidos o los youtubers porque no los conocen", pero eso no fue todo: "creen que es sólo sentarse delante de una cámara, ganar mucho dinero y ya está, como creo que es el error que tú cometiste aunque haya sido un show radial".

"Creo que le puede llegar a pasar a mucha gente que sigue a los youtubers y que sus padres no los respetan. No conocen quién soy yo y lo primero que se hace muchas veces es faltar el respeto desde la desinformación", agregó Llanos.

López, recogió el guante, y le dijo al español que "yo nunca te quise faltar el respeto porque sino también se los estaría faltando a mis hijos, que consumen todo esto, así que si fue así te pido disculpas".

Una polémica que terminó de buena manera, aunque Ibai Llanos le dijo todo lo que sentía a Gustavo López.