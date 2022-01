Ousmane Dembélé está viviendo los días más complicados de su carrera con la camiseta del Barcelona. El delantero francés no lo ha pasado nada de bien en el club Blaugrana, donde ha jugado poco y es blanco de críticas.

El extremo llegó en el 2017 desde el Borussia Dortmund como una de las grandes promesas de los Culés, pero con los años no ha logrado tener ni la regularidad ni el nivel esperado. Una mochila pesada de la que ha tenido que hacerse cargo y que hoy lo tiene en medio de la polémica.

Dembélé termina contrato con el Barcelona el 30 de junio del 2022 y, en el presente mercado de pases, es la última oportunidad o para sacarle dinero o bien que selle su continuidad. Xavi Hernández dijo que contaba con él, pero en las últimas horas una noticia terminó destapando la olla.

Este jueves el director de fútbol de los Blaugranas, Mateu Alemany, aseguró que se cansaron de esperar una decisión sobre su renovación y "debe salir de forma inmediata".

"No deseamos tener con nosotros jugadores que no estén comprometidos con el proyecto y el hecho de que Xavi no lo haya convocado no es más que una consecuencia de todo este proceso", agregó ante su ausencia para el duelo ante el Athletic esta tarde por la Copa del Rey.

Ante este panorama tan duro, Dembélé decidió sacar la voz y poner fin a las especulaciones. A través de una potente carta, el delantero francés se hizo cargo de las acusaciones en su contra y aseguró que no está complicado su continuidad en el club.

Eso sí, sus palabras se alejan también de lo que su representante ha planteado al club. 200 millones de euros por cinco años de contrato, más 40 millones de prima de renovación dividos entre el jugador y el agente son algunos de las detalles de la negociación que tiene cansada al Barcelona. La polémica sigue, pero todo apunta a que las relaciones finalmente se rompieron entre ambas partes.

Revisa la carta de Ousmane Dembélé

"Buenos días a todos,

Hace cuatro años que no paro de leer cosas sobre mi sin nunca ponerme a justificarme. Hace cuatro años que se van acuulando los chismorreos sobre mí. Hace cuatro años que se habla por mí, que se miente vergonzosamente con un único fin, la intención de dañarme. Hace cuatro años que sigo en mi línea de no contestar nunca, de no justificarme nunca.

¿Ha sido un error? Seguramente.

A partiro de hoy, se acabó. A partir de hoy, voy a contestar con sinceridad, sin ceder a ningún tipo de chantaje. Tengo 24 años y como cada hombre, tengo defectos, imperfecciones. He vivido momentos complejos, lesiones, me ha afectado el covid. Sin la más mínima seesión de entrenamiento, el mister me ha solicitado y siempre he cumplido... sin rechistar.

Cumplir tan buenamente como lo he hecho simepre porque es mi pasión. Estoy plenamiente consciente de mi suerte de dedicarme a ltrabajo más bonito del mundo.

Además, mi mensaje es transparente. Prohíbo a cualquiera dar a pensar que no estoy implicado en el proyecto deportivo. Prohíbo a cualquiera atribuirme intenciones que yo nunca he tenido. Prohíbo a cualquiera hablar por mí y por mi representante, en quien confío totalmente. Todavía bajo contrato, estoy plenamente implicado y a la disposición de mi club, de mi entrenador. Siempre lo he dado todo para mi compañeros y también para todos los socios... No es ahora que eso va a cambiar.

No soy un hombre que hace trampas y menos todavía un hombre que tiene la costumbre deceder al chantaje. Seguramente el amor sea una variante del chantaje.

Colo lo saben, hay negociaciones. Dejo mi representante encargarse, es su terreno. Mi terreno es la pelota, simplemente jugar al fútbol, compartir momento de alegría con mis compañeros. y todos los socios. Por encima de todo, centrémonos en lo esencial: ganar.

Cuidense y cuiden a los suyos".