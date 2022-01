El campeón del mundo con Francia, Ousmane Dembélé, dejará de ser jugador del Barcelona y tendrá que buscar otro club lo antes posible.

Así lo confirmó este jueves Mateu Alemany, director de fútbol del club blaugrana, quien le pidió que deje el equipo en esta ventana de fichajes.

Dembélé termina su contrato con el Barcelona el 30 de junio de 2022 e inicialmente el club quería renovarle, pero ante las elevadas solicitudes que hizo el jugador, decidió finalmente no hacerle otra oferta.

"Iniciamos las conversaciones en julio. Durante todo este tiempo, seis o siete meses, hemos hablado y hemos dialogado. El Barça ha hecho diferentes ofertas y ha tratado de buscar una vía", dijo Alemany.

"Esas ofertas han sido sistemáticamente rechazadas por sus agentes y a 20 de enero, a once días de cerrar el plazo, es evidente y parece obvio que no quiere continuar en el Barcelona. Y, por tanto, no está comprometido con el equipo", añadió.

Luego, afirmó: "En este escenario, se les ha comunicado a él y a sus agentes que debe salir de forma inmediata. Queremos jugadores comprometidos con el proyecto y esperamos que se produzca una transferencia antes del 31 de enero".

Sobre las repercusiones que tendrá su salida en el equipo, comentó: "No deseamos tener con nosotros jugadores que no estén comprometidos con el proyecto y el hecho de que Xavi no lo haya convocado no es más que una consecuencia de todo este proceso".

Finalmente, indicó que Xavi Hernández lo apartará del equipo: "El club no es el que debe determinar esto, sino el entrenador. Y tiene nuestro apoyo porque nos parece una decisión totalmente coherente".