El Barcelona está viviendo una verdadera teleserie con Ousmane Dembélé. El delantero francés ha tenido un paso más que irregular por los Blaugranas, pero para Xavi Hernández es una opción para la presente temporada.

Si bien con Ronald Koeman no pudo rendir como se esperaba y las lesiones lo han mantenido más lejos que dentro de la cancha, con la llegada de la leyenda culé se le abrió la posibilidad de jugar más. Sin embargo, su renovación se ha transformado en un dolor de cabeza.

Dembélé termina contrato con el Barcelona el 30 de junio y este mercado es el último con el que se puede buscar hacer negocio. Desde el club le ofrecieron renovar, pero su representante Moussa Sissoko hizo explotar a la directiva.

200 millones de euros por cinco años de contrato, más 40 millones de prima de renovación dividos entre el jugador y el agente son los requisitos que solicitan para firmar el vínculo. La enorme cifra pilló de sorpresa a todos y más pensando en que su rendimiento ha estado muy por debajo de lo esperado.

Xavi golpea la mesa y se la canta clara a Dembélé

Este miércoles, en la previa del duelo ante el Athletic por los octavos de final de la Copa del Rey, Xavi conversó con los medios y abordó el caso de Ousmane Dembélé. El técnico dejó claro que cuenta con él, pero no aguantará más show por parte del francés.

"O renueva o le buscaremos una salida. Al final el club ha decidido que si no renueva hay que buscar una solución. Hemos de hacer lo que le mejor vaya al club. Estamos en una situación en la que hemos de parar en seco. Hace cinco meses que Mateu Alemany conversa con él y sus representantes", lanzó de golpe el DT.

De hecho, Xavi señaló que no sabe si lo utilizará ante el Athletic ante el espectáculo que está montando con su renovación. "Mañana decidiremos. No es una situación agradable para nadie, pero lo que está claro es que aquí priman los intereses del club".

Mucho se ha especulado con que Dembélé no quiere seguir en Barcelona y es por eso que está negociando a un alto precio. Según el DT, "él me dice que quiere continuar, eso es una pregunta para él. Yo no he podido ser más claro. A mí no me ha decepcionado. Es un caso muy complejo".

Xavi por ahora cuenta con el francés dentro de sus filas, pero la polémica negociación que están llevando adelante está desgastando las relaciones. ¿Será este el final de Ouscame como jugador del Barcelona?