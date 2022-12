"No es contra Mbappé, es contra Francia": Inglaterra no le teme a Kylian previo a los cuartos de Qatar 2022

Los cuartos del Mundial de Qatar 2022 se cerrarán con lo que, para muchos, puede ser una final anticipada. Inglaterra y Francia se ven las caras buscando el boleto a las semis, con Kylian Mbappé siendo la gran figura.

El delantero del PSG ha tenido un torneo de ensueño y se ha transformado en la estrella. Con cinco goles, lidera la tabla de artilleros y se mantiene firme en su lucha por alcanzar su segunda Copa del Mundo con apenas 23 años.

Pero en Inglaterra no quiere desperdiciar su gran oportunidad para romper con años de sequía y así alcanzar la segunda estrella en su historia. A tal punto llega el deseo de los ingleses, que en la previa del duelo con Francia dejaron no solo una advertencia al rival, sino que también a Kylian Mbappé.

Kyle Walker habló en conferencia de prensa y avisó que no le teme al delantero. "Va a ayudar que haya jugado contra él en algunas ocasiones con el Manchester City, cuando jugamos contra el PSG", lanzó de entrada.

"Es un jugador fantástico, en un gran estado de forma, así que no va a ser una tarea fácil, pero en el fútbol profesional quieres jugar contra los mejores y él es de los mejores sino el mejor en este momento. Entiendo la atención, por supuesto, juego al fútbol y sé lo que tengo que hacer y es pararle. No me subestimo", agregó.

En esa misma línea, Kyle Walker enfatizó que jugarán contra 11 rivales y no solo contra la Tortuga. "Somos Inglaterra, podemos causarles problemas. El partido no es Inglaterra contra Mbpappé, es Inglaterra contra Francia".

"Le respeto, pero no voy a desenrollar una alfombra roja para que vaya y marque. Voy a representar a mi país en unos cuartos de final de la Copa del Mundo y si no ganamos nos vamos a casa", sentenció.

¿Cuándo juegan Inglaterra y Francia por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022?

Inglaterra y Francia animarán quizás el partido más llamativo de todos los que se han jugado durante el Mundial de Qatar 2022. Y es que con planteles plagados de figuras que brillan en Europa, prometen una final anticipada y de infarto para los hinchas.

El choque entre ingleses y franceses está programado para este sábado 10 de diciembre desde las 16:00 horas de nuestro país.

Descarga la app de RedGol y sigue toda la información del Mundial Qatar 2022 al instante https://bit.ly/RG-app22.