Este martes el Chelsea cayó como visitante por 2-1 frente al Southampton en el St Mary's Stadium por la quinta fecha de la Premier League.

En la previa del partido César Azpilicueta, capitán de los blues y uno de los jugadores más experimentados del plantel, fue víctima de una humillación.

Cuando ambos equipos estaban en el túnel antes de salir a la cancha un niño se puso frente al lateral derecho español y se quedó mirándolo, fingiendo sentir admiración.

El pequeño, que estaba ahí como mascota del Southampton, le extendió la mano a Azpilicueta, quien no dudó en corresponderle el saludo, pero...

El pequeño travieso quitó su mano justo cuando el futbolista abrió la suya y se puso un dedo en la nariz en un gesto claro de burla hacia el jugador del equipo contrincante.

La transmisión de la televisión británica no alcanzó justo cambió de plano y no alcanzó a mostrar la reacción del ex jugador del Osasuna, quien seguramente se lo debe haber tomado con humor.

Aunque al final del partido no quedó demasiado contento, pues su equipo terminó inclinándose ante el local y perdiendo terreno en la parte alta de la Premier League.

En la próxima fecha el Chelsea recibirá al West Ham United en el Stamford Bridge, duelo agendado para el 3 de septiembre.