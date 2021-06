Néstor Raúl Gorosito y la selección Argentina: "Quiero que salga campeón por Lionel Messi, es lo que más quiero"

Pese a que se discutió mucho la realización de la Copa América, hoy que se está disputando, en los diferentes países, hay ilusión por ganarla y en el caso de Argentina, la presión es mucha considerando que no dan una vuelta olímpica desde 1993 en Ecuador.

Precisamente en ese torneo jugó Néstor Raúl Gorosito quién en conversación con Radio Mitre entregó sus impresiones sobre lo que significaría que su seleccion levante otra vez ese trofeo.

"Tengo debilidad por Messi. Si hoy me preguntan por qué quiero que gane Argentina, respondo 'por Messi'. Quiero que salga campeón él con la Selección, es lo que mas quiero", afirmó.

Lionel Messi sigue siendo el alma de la selección argentina (Agencia Uno)

Agregando que "hace 15 años que Messi rompe todos los récords y nunca lo ves con una declaración fuera de lugar, es ejemplo como familia, como papá. Siento una admiración muy grande y no soy objetivo con él."

Para Gorosito, el volante del Barcelona es el elemento diferenciador de Argentina. "Messi hace la diferencia. Hace 15 años que la diferencia nuestra es Messi. Desgraciadamente no nos hemos podido coronar por diferentes circunstancias, en el Mundial de Brasil, en la Copa América perdimos la final por penales, pero si no estuviera Messi sería casi imposible".

A Lautaro Martínez le pido agresividad

El Pipo también se refirió a la actualidad del compañero de Alexis Sánchez en el Inter de Milán, Lautaro Martínez, quién no ha marcado goles en los últimos tres partidos.

"Me enloquece, pero agresivo, no como los dos últimos partidos de puntitas de pie. Es un jugador agresivo, guapo, cabecea, le pega con las dos, genera situaciones sólo. Contra Colombia y Chile no lo vi tan agresivo como está en el Inter, puede ser porque la temporada fue muy larga, el cansancio, hay que estar ahí adentro para saber. Pero Lautaro me enloquece", cerró.