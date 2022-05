El Real Betis de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo se prepara para cerrar su participación en la temporada 2021-22 de La Liga de España enfrentando al Real Madrid por la fecha 38 este viernes 20 de mayo, y a pesar de que las posibilidades de meterse en zona de clasificación a la Champions League ya no están quieren cerrar de buena manera.

Y es que el cuadro heliopolitano chocará con el flamante campeón del fútbol español en el estadio Santiago Bernabéu para despedir su temporada que tuvo un agridulce final tras quedar fuera de Champions pero ser campeones de la Copa del Rey, y esperan poder hacerlo con una digna presentación.

Bajo ese contexto es que el conjunto verdiblanco se encomienda a una de sus máximas figuras, el mediocampista-delantero francés Nabil Fekir, para intentar hacerle daño al equipo que dirige. Carlo Ancelotti. Y recientemente el jugador le dedicó sentidas palabras al técnico chileno.

Así, en entrevista con el medio galo sofoot.com el campeón del Mundial de Rusia 2018 con Francia fue consultado por el trabajo que ha realizado el Ingeniero al mando del club y de entrada indicó que "me da a mí y a los demás mucha libertad".

Tras eso, Fekir explicó que el estratega chileno de 68 años "es consciente de que sabemos jugar al fútbol. Según el adversario, nos dirige un poco, pero siempre nos deja esta libertad".

Después, el polifuncional jugador aplaude que el Ingeniero "tiene mucha experiencia, ya ha ganado títulos, y se nota. Hay jugadores que no tocan el balón cinco, seis o siete minutos y no les importa. Yo necesito la pelota. Me gusta eso. Por eso creo que este puesto me conviene".

Para cerrar, Fekir se lamentó por no haber podido meterse a la disputa por la Orejona de la próxima temporada. "Hemos perdido partidos en casa, pienso contra el Atlético de Madrid, Elche o el Barça más recientemente, que nos han costado puntos. Eso es lo que hace la diferencia al final", concluyó.

