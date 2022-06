Marcelo Gallardo explicó el altercado que tuvo con Sebastián Beccacece luego de que no dejara que un jugador de River Plate ejecutara un saque lateral.

Muñeco Gallardo muestra su enfado por la locura de Beccacece: "No me gustó la actitud de meterse a la cancha"

El áspero cruce entre Sebastián Beccacece y Marcelo Gallardo marcó la jornada del fútbol argentino el fin de semana. Todo luego de que el ex entrenador de la U no dejara realizar un saque lateral a un jugador de River Plate, lo que desató la ira del DT Millonario.

El árbitro Facundo Tello lo expulsó inmediatamente al DT del Halcón, quien mientras se dirigía hacia el túnel de los vestuarios tuvo un cruce verbal con el Muñeco quien no podía creer lo que estaba presenciando.

Al final del partido se refirió a la situación. "No me gustó la actitud que tuvo de meterse al campo y que no pudiéramos jugar un lateral", confesó el Muñeco, que quedó sorprendido por ese momento tan extraño que se vivió.

Luego quiso bajarle el perfil, manifestando que "sólo se lo hice saber y después no pasó más nada”, fue la explicación de Marcelo Gallardo en la conferencia de prensa, minimizando el incidente y sonriendo por una situación que recorrió todas las cadenas noticiosas.

Lo concreto es que lo que pasó en la cancha quedó ahí y nadie quiso darle más bola, pues entendieron que era parte de la calentura del momento, por lo que no había necesidad de darle más vueltas al asunto.

El encuentro terminó 0-0, aunque hubo muchas llegadas ya que ambos arqueros fueron las figuras del encuentro por todo lo que atajaron.