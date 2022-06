En la recta final del partido entre Defensa y Justicia ante River Plate se vivió una situación inaudita pues Sebastián Beccacece evitó que Marcelo Herrera ejecutara un saque de banda, lo que generó molestia en Marcelo Gallardo y esto terminó generando un enfrentamiento bastante caliente.

El entrenador de los millonarios se le plantó y dijo "¿qué le pasa a este? ¿Está loco?", mientras que el exasistente de la selección chilena fue un paso aún más allá al responderle "¿quién sos vos? ¿A quién te comiste?" al Muñeco. Todo esto le valió todo tipo de críticas a quien también tuviera un paso por Universidad de Chile.

Varios periodistas le recriminaron su actitud, siendo uno de ellos Diego Borinsky, quien es biógrafo del estratega de River Plate. "Lo de Beccacece es payasesco: saltar para bloquear un lateral, ja ja, nunca visto. Y encima se enoja con Gallardo. No se entiende", puntualizó en su cuenta de Twitter.

Otros personajes de la prensa trasandina también lo señalaron por la actitud que tuvo en el primer partido de la Liga Profesional de Argentina. "Beccacece le gritó “vos quién sos” a Gallardo. Qué moral. Quiero el psicólogo de Beccacece", afirmó.

Entre tanto, Gallardo se refirió a lo sucedido con su colega en Defensa y Justicia. "No me gustó la actitud que tuvo de meterse al campo y que no pudiéramos jugar un lateral. Sólo se lo hice saber y después no pasó más nada", indicó. Sin embargo, reportaron que en camino a los camarines hubo encontronazos entre ambos nuevamente.