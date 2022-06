El fútbol le jugó una cruel pasada a la selección de Perú en su camino al Mundial de Qatar 2022 que se vio interrumpido por Australia, que en el repechaje internacional logró su cometido de mantener el cero en su arco para forzar los penales en los que se creció la figura del enloquecido guardameta Andrew Redmayne.

Es por eso que históricos futbolistas de la selección incaica, con participaciones en Copa del Mundo, analizaron para RedGol lo sucedido. "Australia estuvo a la altura de lo que buscó, hizo un partido impecable en jugar y no dejar jugar. El equipo, como equipo, no fue punzante, sin tener esa peligrosidad que tenía a la contra", afirmó Julio César Uribe, quien estuvo en España 82.

"Se ratificó que Australia lo tenía súper estudiado con un trabajo táctico excelente. Australia nos sorprendió, porque supo qué hacer con la pelota y la que conozco no sabía que hacer, hizo lo que debía hacer en cada fase, ganaron muchas segundas pelotas, la tuvieron para tener menos peligro", añadió.

El exvolante habló de los puntos flacos que tuvieron los de Ricardo Gareca. "Estaba muy bien estudiado lo que iba a hacer Perú, que solo tuvo tres minutos de fútbol, que se generaron las dos más claras. Los cambios refrescaron pero Perú en ningún momento fue profundo, nunca dio esa sensación de marcar ese gol que se necesitaba. Los penales son personalidad y capacidad, no es una lotería, es un disparo de precisión".

Otro mundialista, Guillermo La Rosa, quien además de la cita del 82 estuvo en Argentina 78, lo resumió a una jornada gris. "Los partidos son así, uno que ha jugado lo sabe, uno quiere hacer bien las cosas y hay tardes en los que no sale nada y eso le pasó a Perú. No era nuestro día. No hay que lamentarse, ellos siempre nos dieron alegría, tuvieron una mala tarde y se perdió una buena oportunidad", puntualizó.

Para el Tanque, lo anímico pesó. "Estuvieron bastante nerviosos, no ratificaron lo que siempre nos habían acostumbrado a jugar, un poco nerviosos, no jugaban al fútbol que se caracterizan, la finta, el pase, la pared, pase largo con pared. Australia leyó todo, se replegó, salían jugando, habían estudiado muy bien todo. Perú parecía que estaba con mucho temor, no estaban tan sueltos, ágiles, alegres", apuntó.

Lo que sí ratificó es que desea que el Tigre continúe a cargo de la selección de Perú para el proceso de 2026, algo que ahora se ve muy cuesta arriba. "A Gareca se le conoce, sería muy bueno que siga pero todo depende de él y la federación", sostuvo.