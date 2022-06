El lateral de Boca Juniors y la selección de Perú, Luis Advíncula , no supera la pena tras haber fallado un penal clave que “ayudó” a que su selección quedara fuera del Mundial de Qatar 2022 de manera dramática. Han pasado las horas y, lejos de encontrar consuelo, el veloz futbolista prefirió dar un paso al costado.

Perú es un tremendo lamento tras el inesperado desenlace del repechaje de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022, donde cayeron de manera dramática ante Australia en penales tras igualar 0-0 en los 90 minutos y en la prórroga. Más porque el equipo de Ricardo Gareca fue en ventaja en la tanda desde los 12 pasos tras una tapada de Pedro Gallese, pero todo se revirtió desde que Luis Advíncula estrelló su lanzamiento contra un vertical. Luego, cuando ya se fueron a “uno y uno”, el “prendido” arquero Andrew Redmayne tapó el tiro de Álex Varela y clasificó a su país a una nueva máxima cita.

Pero han pasado las horas y, lejos de encontrar consuelo, Advíncula no puede con su pena. Tanto, que se echó toda la culpa. “Primero, pido perdón a mi familia y amigos por el dolor que causé y a todo el Perú. Soy el único responsable de esta debacle y no me alcanzará la vida para pedir disculpas”, lanzó el jugador de Boca Juniors a través de sus historias de Instagram.

Y luego, dejó caer una tremenda. “Yo hoy hasta aquí llegué, doy un paso al costado de la selección, no creo que tenga fuerzas para levantarme de esto. A mis compañeros, muchas gracias por todo y perdón por tan poco”, tiró renunciando a la selección de Perú.

¿Definitivo o “con elástico”? El tiempo lo dirá para un jugador de 32 años, experimentado, pero no ha podido lidiar y masticar aún la frustración de ver cómo se les arrancó la posibilidad de ir a un segundo Mundial de manera consecutiva de manera tan cruel.