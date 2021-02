Mourinho responde y critica a Gareth Bale en polémica del Tottenham: "Dijo que estaba listo para jugar y no era cierto"

José Mourinho salió al paso de Gareth Bale y el entrenador del Tottenham le respondió a su jugador luego de la publicación del galés en Instagram el martes pasado. El delantero de los Spurs aseguró que estaba listo para jugar, pero el DT no lo consideró el miércoles en la caída contra Everton por la Copa FA.

El hecho suscitó polémica en Inglaterra y Mou como era de esperar se enojó. En la previa del partido de este sábado contra Manchester City por la Premier League, el entrenador portugués criticó a Bale.

“Probablemente esa publicación no sea ni su responsabilidad. No lo sé. Pero lo que decía era que el entrenamiento había sido bueno y que estaba listo, y no era cierto”, dijo Mourinho.

Agrega que “cuando a mí me preguntan por ello tengo que decir la verdad. Así que lo repetiré por última vez: no se encontraba bien, pidió un escáner, lo tuvo, este no mostró nada, ninguna lesión, pero seguía sin estar bien”.

“Nosotros no podemos decidir sobre eso porque el cómo se sienta un futbolista está por encima, así que no lo llevamos al partido. Es tan simple como eso. Si para mañana está listo, pues entrará en la lista”, sentenció.

Tottenham, octavo en la tabla de la Premier League, visita este sábado al puntero Manchester City por la fecha 24. El duelo está programado desde las 14:30 horas.