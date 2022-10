AS Mónaco de Maripán vs Montpellier: ¿A qué hora juegan y dónde ver?

Este domingo continua la acción de la Ligue 1 de Francia con imperdibles duelos por la fecha 10 y el encuentro encargado de abrir los fuegos esta jornada será animado por el Montpellier y el AS Mónaco de Guillermo Maripán, duelo a jugarse en el Stade de la Mosson.

El conjunto del Principado alcanzó su cuarta victoria consecutiva en liga al derrotar el pasado fin de semana al Nantes por 4-1, duelo donde el "Memo" además fue homenajeado por cumplir 100 presencias con la camiseta roja y blanca.

¿Cuándo juegan Montpellier vs AS Mónaco de Maripán?

Montpellier vs AS Mónaco juegan este domingo 9 de octubre a las 08:00 AM horas de Chile.

¿En qué canal ver en vivo por TV al Montpellier vs AS Mónaco de Maripán?

El partido será transmitido por ESPN, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

¿Dónde ver vía streaming en vivo la Ligue 1 de Francia?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en STAR+.

¿Cómo llega el AS Mónaco a la fecha 10?

El presente deportivo del AS Mónaco no podría ser mejor, si bien en la tabla de posiciones del fútbol francés se ubica en el 5° puesto con 17 unidades, sus cuatro triunfos al hilo le han permitido descontar unidades a los primeros lugares, quedando al día de hoy a nueve del líder PSG, aunque con un partido menos.

Además, entresemana sumó otra importante victoria, aunque esta vez por la UEFA Europa League, donde derrotó por 3-1 al Trabzonspor por el grupo H en un duelo donde Maripán fue suplente e hizo su ingreso en el minuto 65. Este resultado le permitió quedar en el segundo puesto de su zona con 6 puntos, aunque con los mismos puntos que líder Ferencvaros.

Revisa a continuación la tabla de posiciones de la Ligue 1: