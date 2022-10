El Mónaco no comenzó como en otras temporadas, pero aún así se mantiene en puestos de avanzada en la Ligue 1 y este jueves recibe al Trabzonspor para recuperarse de su última derrota en la Europa League.

El defensa de la selección chilena, Guillermo Maripán, cree que aún es tiempo de enmendar rumbo y hasta se las juega candidateando al equipo a ganar trofeos en esta campaña.

"Es posible. El Mónaco puede ganar la Ligue 1", dijo el ex Universidad Católica en una entrevista a Marca. Y sobre la posibilidad de campeonar en la Europa League, señaló: "Es una de las competiciones más importantes que hay y queremos ganarla".

Sobre su reciente renovación hasta 2025, comentó: "Es simple: aquí me siento muy valorado. El equipo me considera un pilar y me lo ha demostrado. Por eso, cuando me ofrecieron la renovación, no me lo pensé dos veces. Estar en el Mónaco es lo mejor que me puede pasar".

Maripán se mantiene optimista respecto de las posibilidades del club: "El Mónaco lleva un par de temporadas haciendo las cosas bien. Somos un equipo joven, con ambición".

"La Liga francesa no deja de mejorar, pero nos hemos marcado el objetivo de acabar entre los tres primeros cada temporada", añadió.

En cuanto al técnico Philippe Clement, sostuvo: "Le gusta hacer un fútbol de calidad, pero, sobre todo, imprimir un ritmo alto a los partidos. El míster fue central y me ayuda".

También valoró la cantidad de partidos que ya ha jugado con el equipo monegasco, así como los 11 goles que ha marcado desde que arribó: "Cuando llego a un equipo nuevo espero dejar huella. Llegar a 100 partidos es muy gratificante. Me gusta marcar goles. Es algo que entreno a diario. Ensayo mucho los movimientos y los remates".

Finalmente, reconoció que aprendió mucho con Cesc Fábregas en el camarín: "Es el mejor jugador con el que he compartido vestuario y hemos hecho una gran amistad".