¡Aprende, Lewandowski! Mohamed Salah para en seco a los conspiranoicos del Balón de Oro: "No creo que haya nada personal contra mí"

Mohamed Salah habló por primera vez de lo ocurrido en la ceremonia del Balón de Oro, donde quedó relegado a un sorpresivo séptimo lugar por detrás de Lionel Messi, Robert Lewandowski, Jorginho, Karim Benzema, N'Golo Kanté y Cristiano Ronaldo.

El ídolo de Liverpool y capitán de la selección de Egipto concedió una extensa entrevista a la celebridad y presentadora de su país natal, Isaad Hamed Younis, donde conversó de su vida personal y deportiva.

Entre los muchos temas a tratar surgió el polémico Ballon d'OR entregado por France Football. "Me dejó en shock, pero no hay nada que pueda decir. Nadie en el mundo esperaba que yo estuviera séptimo, pero eso es lo que pasó", dijo el jugador.

Pese a su sopresa por el lugar obtenido, el actual líder de la tabla de goleadores y asistencias de la Premier League frenó en seco a los conspiranoicos y descartó que los votantes tuvieran algo en su contra.

"No siento que sea una conspiración. Puede que haya elecciones poco precisas, y hubo muchos países que no son muy populares en cuanto a fútbol. Desconozco en qué realizaron sus elecciones, pero no creo en una teoría de la conspiración", aseguró.

El egipcio insistió en que "no sé sus elecciones en base a qué son, pero realmente no creo en la teoría de la conspiración".

"No tengo la sensación de que haya nada personal en mi contra específicamente en las elecciones de FIFA, pero esta es la realidad con la que nos enfrentamos", agregó.

Por último, el goleador de Liverpool de Jurgen Klopp reafirmó su punto y cerró asegurando que "no tengo nada que demuestre que hubo algo mal (en la votación). Realmente no lo sé, pero sí me sorprendió el resultado".

¿Merecía el egipcio el Ballon d'Or, Redgoleros?