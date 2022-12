Messi revive los fracasos tras meter a Argentina en la final: "Tuve dudas, pero me di cuenta que no era el camino"

Lionel Messi tendrá la oportunidad de levantar el título que le falta y que el mundo entero le ha exigido durante años. Este martes Argentina derrotó por 3-0 a Croacia en su mejor partido y clasificó a la gran final del Mundial de Qatar 2022.

Tras el encuentro el capitán, que anotó un gol de penal e hizo historia al transformarse en el máximo artillero de la Albiceleste en Mundiales, conversó con DSports y analizó todo lo ocurrido desde el inicio del torneo hasta asegurar sus lugar en la definición.

"Pasan muchas cosas por la cabeza, muy emocionante ver todo esto. Como dijimos al principio, ver a la gente, la familia. Durante todo el Mundial fue increíble lo que vivimos. Vamos a jugar el último partido, que era lo que queríamos", lanzó de entrada.

Aunque tras ello, Lionel Messi se sinceró. "Vengo haciendo notas y no soy consciente de lo que estoy diciendo, es difícil pensar en este momento. Pasan muchas cosas por la cabeza. Lo primero es la familia, la que banco, sufrió durante toda mi carrera, que la pasó mal muchas veces cuando me tocó estar en la selección y ahora vivir todo esto, que mis hijos lo vivan con intensidad, es lo más grande. Después disfrutar con la gente de Argentina, que debe estar en la calle enloquecida".

Ahí el 10 recordó el camino rumbo a la final del Mundial de Qatar 2022. "Fue durísimo, es un mundial y todos los partidos fueron difíciles. Nos tocó empezar de una manera que no esperábamos, venimos invictos y empezar con ese golpe fue una prueba importante para nosotros".

"De ahí jugamos puras finales, eso mentalmente cansa muchísimo. No es lo mismo jugar grupos que una final, que si no ganas estás fuera. Jugamos cinco, las ganamos todas y nos queda una más. Fue durísimo, todo lo que conseguimos fue por méritos propios, nadie nos regaló nada" agregó.

Lionel Messi y los traumas que tienen a Argentina en la final de Qatar 2022

Argentina es pura fiesta después de meterse en la final del Mundial de Qatar 2022, pero Lionel Messi no se olvida del camino. Y es que después de años de fracasos, por fin la Albiceleste está soñando con la tercera estrella de su historia.

"Obviamente hago el repaso de todo, pero como digo desde el principio, desde la Copa América que vengo disfrutando de otra manera. La edad me hace vivirlo diferente. Ganar ayuda mucho y permite que se trabaje de otra menta, otra mentalidad, más feliz. Lo disfruto mucho y más siendo mi último mundial, que termine de esta manera, jugando una final es impresionante. Lo vivo con intensidad desde que llegamos", dijo. "Disfruto el día a día, se escucha la gente festejando, así que feliz de todo esto".

Pero eso no fue lo único. Lionel Messi también abordó su propio calvario, perdiendo finales con Chile, Alemania y hasta renunciando a la selección. "Creo que lo dije en alguna ocasión, de eso se trata. El volver a levantarse, a intentar, en todos los aspectos de la vida".

"Todo el mundo recibe golpe y lo importantes es levantarse para luchar por los sueños. En algún momento tuve dudas, pero me di cuenta que no era el camino, sino que era volver a intentarlo y gracias a Dios lo vi. Si no, no estaría acá disfrutando de todo esto. Feliz de vivir estas sensaciones", añadió

Finalente y consultado por si este es su mejor Mundial, Lionel Messi fue claro. "No sé, como dije del principio, hace tiempo estoy disfrutando muchísimo esto. Desde que llegamos, más allá de que nos tocó perder, confiamos en que el grupo lo iba a sacar adelante. Le pedimos a la gente confiar porque sabíamos lo que somos. Esto es una locura".

"Una vez más argentina está en una final del mundo. Hay que disfrutar de esto. Disfrutarlo todos, no tengo dudas que en Argentina se está disfrutando, debe ser una locura las calles. Argentina está una vez más en la final", cerró.