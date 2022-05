El volante del Real Madrid, Dani Ceballos, fue protagonista del triunfo sobre el Liverpool este sábado en el Stade de France por la final de la Champions League.

Tras el partido, en el que jugó los últimos minutos en reemplazo de Modric, se mostró emocionado por el logro: "Ganar una Copa de Europa con el Real Madrid es algo especial. Momentos inolvidables para enmarcar".

"Estuve tranquilo todo el día: cuando ves tranquilos a jugadores que han ganado cuatro copas antes de venir al Estadio, eso te da confianza. A mí me costó hasta dormir la siesta", añadió.

Luego, afirmó: "Hay jugadores que han vivido este partido anteriormente y se nota. ¿Mi temporada? Cuando he estado disponible, el 'mister' ha contado conmigo; ahora, es el momento de disfrutar después de una lesión muy grave. Hubo un momento en el que mi tobillo no respondía. Lo más importante es que no queda nada de eso y he rendido, estoy muy contento por volver a jugar",

El ex volante del Arsenal podría recalar en el Real Betis de Manuel Pellegrini la próxima temporada, según han afirmado los propios dirigentes sevillanos.

Eso, sí Ceballos no quiso referirse a la posibilidad tras el encuentro: "Lo más importante ahora es festejar con la afición. No es el momento de hablar de futuro".

Este domingo, el propio director deportivo del Betis, Antonio Cordón, aseguró: "Esto es como todo, sabemos que él muere por venirse al Betis. Su apego a esta ciudad, a esta afición y a este club es inmenso, pero es un jugador Real Madrid, no se puede decir más".

"El Betis actuará lo mejor posible para nuestra afición y para nuestro equipo. Creemos que estamos haciendo las cosas de forma coherente y trataremos de que el equipo sea lo más competitivo posible, no solo el año que viene, sino al otro y al otro y al otro, de tener buenos jugadores, no solo el año que viene, sino al otro, al otro... Nosotros actuaremos en consecuencia", añadió Cordón.