El Manchester United se está reestructurando tras una campaña para el olvido en la que no logró clasificar a la Champions League. Ya son tres jugadores experimentados que salieron del club.

Este jueves el Manchester United hizo oficial la salida de Juan Mata, de 34 años, quien terminaba contrato después de nueve años en el club.

Lo diablos rojos no quisieron renovarle el contrato al ariete que llegó en 2014 y que ha jugado 285 partidos con el equipo, marcando 51 goles. Asimismo, ganó una Copa de la Liga, una Community Shield y la Liga Europa.

"Juan jugó más de 30 partidos en cada una de las temporadas 2017/18, 2018/19 y 2019/20 y, aunque sus cuentas cayeron por debajo de 20 en los últimos dos periodos, siguió siendo un miembro muy respetado del equipo. Sus compañeros de equipo y miembros del personal no se cansaron de elogiar su actitud profesional y positividad", dice el comunicado del Manchester United.

"Gracias por dedicar ocho años de tu carrera al United, Juan. Todo el club te desea lo mejor para el futuro", añade.

Mata no ha dado pistas sobre su futuro, pero sí quiso despedirse con un video en la cancha del Old Trafford: "Desde acá en el medio de la cancha e Old Trafford, en la noche, estoy solo. En realidad esto se siente como un sueño. Quería agradecerles a todos por su apoyo en los años, sobre todo en los momentos difíciles. Nunca los voy a olvidar, muchas gracias, lo mejor desde el fondo de mi corazón. Adiós".

La salida de Mata se suma a la de Jesse Lingard, quien estuvo ligado al club más de 20 años, pues llegó en 2001 a las inferiores. El inglés no fue tomado demasiado en cuenta en la última temporada y en junio también acababa su contrato.

"Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a Jesse por todos los recuerdos que ayudó a crear durante sus dos décadas aquí y desearle la mejor de las suertes en su futura carrera", le escribió el United.

Recordar que esta semana los diablos rojos también habían confirmado la salida del francés Paul Pogba, quien tiene a la Juventus, PSG y Real Madrid interesados en su ficha.