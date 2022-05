El mercado de fichajes en Europa está a unas pocas horas de arrancar formalmente pero hay todo tipo de versiones sobre el futuro de varios futbolistas, como el caso de Frenkie De Jong, quien ha sonado fuertemente como uno de los grandes refuerzos que tendrá Erik Ten Hag en el Manchester United.

El volante es uno de las piezas que tiene Barcelona para aliviar su situación económica pero el propio jugador evita hablar de un posible movimiento. "No quiero hablar más de rumores", dijo en una entrevista con la prensa de su país en medio de la concentración de su selección para los partidos de Nations League.

"Me siento bien en Barcelona. ¿Contactos? No puedo decir nada al respecto. Ni sobre él ni sobre ningún otro entrenador o club. No hay ningún acuerdo ni nada oficial. Quiero quedarme en el Barça, ya lo he dicho antes. El Barça es el club de mis sueños desde que era pequeño", manifestó el ex del Ajax.

Dejó en claro que desconoce sobre cualquier oferta por parte de los de Old Trafford. "Si otros clubes me llaman, cogeré la llamada, claro. Es algo que siempre se hace. Los dirigentes del Barça no me han dicho nada. No me han propuesto nada, así que entiendo que no hay ninguna operación en marcha. He hablado con Xavi, pero solo de cuestiones futbolísticas, el equipo y lo que tenemos que mejorar".

Según reportan medios de comunicación en Cataluña, el entrenador de Barcelona, Xavi Hernández, cuenta con De Jong para la próxima temporada pero también tienen claro que su venta puede ayudarles a fortalecer el resto de su plantilla para poder pagar fichajes como el de Robert Lewandowski.