El mercado de fichajes de Barcelona debe ser de los más llamativos de cara a la próxima temporada pues ya ha anunciado la incorporación de Franck Kessié, Andreas Christensen, Raphinha y del juvenil Pablo Torre pero es un hecho que sigue teniendo problemas para encajar con los límites salariales.

Para encontrar soluciones con esto tiene un par de opciones, una de ellas es vender jugadores y la otra es activar la segunda de las "palancas económicas" que aprobaron hace un par de semanas. En el primer caso, el gran señalado para salir es Frenkie De Jong, una de sus piezas más llamativas.

El mediocampista neerlandés es objeto de deseo del Manchester United que, con la llegada de Erik Ten Hag como técnico, quien lo hizo explotar en su etapa juntos en Ajax, y el cuadro inglés ha hecho un importante esfuerzo económico para cumplir las exigencias financieras del club culé.

Los de Old Trafford pagarán 85 millones de euros en total y ya hay un acuerdo con los catalanes pero la gran piedra de tranca es que el jugador no quiere marcharse para un club que no disputará la siguiente Champions League, además que su deseo es buscar triunfar en la institución. Así informó Fabrizio Romano.

Según el diario Mundo Deportivo, su salida significaría liberar entre 30 y 35 millones de euros que le permitirían la inscripción de los recién llegados mientras que en Sport han manifestado que las presiones pueden llegar hasta el punto de no convocarlo a la gira de pretemporada en Estados Unidos.