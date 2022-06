No solo en Chile se está viviendo un emocionante mercado de pases. En el fútbol europeo también se están moviendo las cosas y en el Barcelona hay un jugador en la mira del Manchester United: Frenkie de Jong.

El mediocampista de Países Bajos es uno de los jugadores que desea Erik ten Hag para su nuevo proceso. El técnico tendrá la misión de despertar a los Diablos Rojos después de años sin ser protagonistas y para ello quiere contar con el volante.

Sin embargo, las cosas parecen estar totalmente desfavorables para el entrenador, ya que Frenkie de Jong no tiene pensado partir. El jugador ha dejado claro desde hace semanas que espera quedarse en el Barcelona, aunque desde el club escuchan ofertas.

Este martes, Países Bajos derrotó a Gales por 3-2 en la UEFA Nations League y el mediocampista fue titular. Pero fue tras el partido donde sacó la voz y dejó una categórica frase ante el interés de los Diablos Rojos para llevarlo a la Premier League.

Frenkie de Jong no está ni ahí con el Manchester United

Frenkie de Jong no piensa en moverse del Barcelona y así lo dejó claro este martes. Tras el triunfo de Países Bajos ante Gales, el volante habló en conferencia de prensa, en la que dio una muestra de lo que espera para su futuro.

Según informan en España, el mediocampista se refirió a los rumores sobre el Manchester United, pero con un portazo que se escuchó hasta Inglaterra. "Siempre te sientes halagado cuando los equipos muestran interés en ti como jugador, pero estoy en el club más grande del mundo en este momento".

Eso no sería lo único, ya que el volante neerlandés enfatizó en que junto a los blaugranas está feliz y espera continuar por un largo tiempo más. "Me siento bien allí (en el Barça), así que… no hay novedades".

Frenkie de Jong intenta poner fin a los rumores que lo acercan al Manchester United y enfatiza que su deseo es seguir en el Barcelona. Eso sí, más allá de la postura del jugador, depende de lo que decida también el club.