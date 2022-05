Robert Lewandowski cierra la puerta por fuera y se va sí o sí: "Mi era en el Bayern Múnich acabó, espero que no me retengan"

El delantero de 33 años, Robert Lewandowski, se integró a la selección de Polonia en la previa de los duelos de su país contra Gales, doblete ante Bélgica y Países Bajos por la UEFA Nations League, esto a espera que se defina su futuro.

Lewa tiene contrato hasta junio de 2023 con Bayern Múnich, sin embargo está muy cerca del Barcelona y es el mismo atacante reconoce su interés en fichar por los azulgranas. Incluso, en conversación con Sport dio por terminado su paso en el cuadro alemán.

“¿Si soy optimista por mi fichaje por el Barça? Es una gran pregunta. No me gusta estar en esta situación. Lo que es seguro de momento es que mi era en el Bayern ha acabado”, dijo Lewandowski.

El delantero polaco agregó que “no veo ninguna posibilidad de seguir mi carrera en este club. A ver qué podemos hacer en las próximas dos semanas, no quiero seguir y me gustaría centrarme en la selección de Polonia. Después de la Nations League tendremos tiempo para hablar de la situación, pero no veo ninguna posibilidad de seguir más en el Bayern”.

Robert Lewandowski sentenció insistiendo que “Bayern es un club serio. Espero que no me retengan sólo porque pueden hacerlo. Mi era en el Bayern Múnich ha acabado”.

Lewandowski comenzó su carrera en el Delta Varsovia la temporada 2004-05. Después tuvo un paso por la filial del Legia de Varsovia, el Znicz Pruszków y Lech Poznan en Polonia para dar el salto al Borussia Dortmund en 2010. Al Bayern arribó en 2014.