Papu Gómez se va de Atalanta sin rencores y ficha en Sevilla: "Los amo a todos, incluido a Gasperini"

El mercado de pases está caliente en el invierno europeo, y este martes se concretó un fichaje que venía sonando hace días, ya que Alejandro Gómez deja Atalanta para llegar a Sevilla.

El Papu, ídolo del cuadro de Bérgamo, tuvo problemas personales con el entrenador Gianpiero Gasperini, por ello decidió dejar el equipo, al que llevó arriba en Serie A y también en Europa, porque en la temporada pasada ayudó a que el equipo llegara a los cuartos de final de la Champions League.

El seleccionado argentino tendrá su cuarta experiencia en el Viejo Continente, y su primera en España, tras sus pasos por Catania, Metalist de Ucrania y Atalanta.

"Me entristece dejar esta ciudad después de tantos años, pero estoy feliz por la nueva aventura. ¿Si me arrepiento? Haría todo lo que he hecho desde el primer día que llegué. Hicimos la historia de este equipo. Ahora Atalanta está en la cima de Europa", indicó Gómez a Sky Sport.

El Papu en su viaje a España - Sky Sport

Luego, Alejandro Gómez le mandó un mensaje a los hinchas de Atalanta, y aseguró que se va del club sin rencores.

"¿Qué les digo a los fans? Lo siento mucho, los extrañaré mucho. Esta es mi casa, nos vemos pronto. Ya he hablado con Percassi y Gasperini. Saben lo mucho que los amo, incluido Gasperini, claro", agregó.

Papu Gómez llega a Sevilla para pelear arriba en la Liga y lucha contra los grandes en la Champions, donde se medirá en octavos con Borussia Dortmund.