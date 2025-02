Ademola Lookman es una de las grandes figuras del Atalanta y en las últimas horas, pasó a ser uno más de los importantes futbolistas que el DT del cuadro de Bérgamo enfrenta por alguna razón. En el caso del nigeriano, autor de los tres goles en la gran final de la Europa League pasada, fue por un penal.

El atacante africano fue la figura estelar de la gran final que el cuadro negriazul tuvo en la final de la Europa League 2023-2024. El Bayer Leverkusen de Alemania sufrió la calidad de Lookman en todo su esplendor. Pero eso quedó muy atrás en la cabeza de Gian Piero Gasperini.

Este martes 18 de febrero, el Brujas eliminó a Atalanta de la Champions League por un marcador global de 5-2. El cuadro de Bélgica venció por 3-1 en Italia al elenco que tuvo a varios chilenos en su historia. A pesar del descuento que anotó Lookman, en la retina quedó un lanzamiento penal que le tapó el portero Simon Mignolet.

Ademola Lookman fue la gran estrella del Atalanta campeón de la Europa League. (Foto: Imago).

“No me gustó lo que hizo, es uno de los peores ejecutantes de penales que he visto. Sus números son bajísimos, incluso en los entrenamientos”, fueron las fuertes palabras de Gasperini una vez consumada la eliminación del concierto internacional.

El penal de la discordia en el Atalanta de Italia. (Francesco Scaccianoce/Getty Images).

Ademola Lookman le devuelve los palos a Gasperini, el DT de Atalanta

Ademola Lookman usó su cuenta de Instagram para desahogarse por los dichos de Gian Piero Gasperini, el DT que varias veces ha mostrado faltas de tino en el Atalanta con las figuras. “Me entristece tener que escribir este comunicado, especialmente por lo que hemos logrado juntos como equipo y como ciudad”, introdujo el nigeriano, que jugó en el Everton de Inglaterra y el Red Bull Leipzig de Alemania.

Ademola Lookman quedó así tras el penal que falló. (Spada/LaPressex).

“Ser señalado de la manera en que se ha hecho no solo duele, sino que también me parece una profunda falta de respeto, sobre todo por el inmenso trabajo duro y el compromiso que siempre he puesto todos los días para ayudar a llevar el éxito a este club y a los increíbles aficionados de Bérgamo”, rezaba uno de los párrafos del texto con letras blancas sobre un fondo oscuro.

Agregó que “he afrontado muchos momentos difíciles durante mi estancia aquí, de la mayoría de los cuales nunca he hablado. En mi opinión, el equipo siempre debe ser protegido y debe ser lo primero. Esto hace que lo que sucedió anoche sea aún más doloroso”. Evidentemente, las palabras de Gasperini resultaron hirientes para Lookman.

“Al igual que nuestros increíbles seguidores, nosotros, como equipo, también estamos sufriendo por el resultado de anoche. Durante el partido, el encargado de ejecutar el penalti me ordenó que lo ejecutara. Por eso, en apoyo del equipo, me tomé la libertad de hacerlo en ese momento. La vida se trata de desafíos y de convertir el dolor en poder, algo que seguiré haciendo”, finalizó Lookman para dar su versión de esas fuertes críticas.

Captura Instagram.

El argentino Alejandro Gómez fue otra estrella del Atalanta que tuvo problemas con Gasperini, un entrenador sin muchos filtros para decir las cosas. El Papu es un buen amigo de Mauricio Pinilla y llegó a golpear al estratego, quien alguna vez se refirió públicamente a ese hecho. “La agresión física fue suya, no mía”, expresó el director técnico.

Algo con lo que el Papu Gómez no estuvo de acuerdo. “Me agredió y dije basta. Cuando hay una agresión física es intolerable. Pedí una reunión con el presidente (Antonio Percassi) y dije que no tenía problemas en continuar y aceptar que me había equivocado. Que había sido un mal ejemplo para el plantel. Pero también le dije que necesitaba una disculpa de Gasperini”, lanzó el volante ofensivo, quien hoy cumple una sanción por haber dado doping positivo. Esto terminó con el jugador en el Sevilla de España. ¿Dónde irá a dar Lookman? El tiempo dirá…

