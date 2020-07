Menotti festeja el título y ascenso de Bielsa: "Me hace feliz que le vaya bien, dignifica la profesión"

César Luis Menotti, el ex entrenador argentino y escuela de muchos, se refirió al título de Marcelo Bielsa conseguido con el Leeds United en la Championship, la segunda división de Inglaterra.

“Yo veo todo el fútbol que puedo, pero no vivo metido adentro de un televisor. No lo ví a su equipo, salvo en instancias finales, pero me hace feliz que a Bielsa le vaya bien porque hay entrenadores que dignifican la profesión”, dijo Menotti en el programa Presión Alta de TyC Sports.

Pero no fue lo único: Menotti además tuvo espacio para analizar el trabajo de Lionel Scaloni y su cuerpo técnico conformado por ex estrellas de la Albiceleste.

"Me hace feliz que a Bielsa le vaya bien porque hay entrenadores que dignifican la profesión".

“Scaloni es un técnico muy estudioso, dedicado y que tiene un equipo de chicos jóvenes pero muy capacitados y con mucha experiencia", expuso.

Sentenció que “Roberto Ayala, Walter Samuel y Pablo Aimar, todos son futbolistas que vivieron su carrera con grandísimos entrenadores y hasta algunos han jugados tres Mundiales”.

Bielsa y Leeds en los festejos.