"Me hago chileno por vos": locura por Gabriel Arias tras ser el héroe de Racing ante Flamengo

Racing consiguió una clasificación increíble a cuartos de final de Copa Libertadores luego de vencer a Flamengo en los penales. La academia igualó en el global por 2-2 y todo se definió desde los 12 pasos, donde se impusieron por 3-5 con Gabriel Arias como la gran figura.

El arquero chileno fue calve para mantener el resultado hasta el pitazo final y hasta se lució atajando uno de los penales para permitir que el cuadro argentino avance a la ronda de los ocho mejores. Algo que no solo desató la locura en nuestro país, sino también al otro lado de la cordillera.

Los hinchas de Racing quedaron maravillados con la actuación de Arias y lo llenaron de elogios en redes sociales. De hecho, algunos hasta prometieron tatuajes en honor al partidazo que se mandó el neuquino.

Gabriel Arias fue un muro ante Flamengo y dejó a Racing en cuartos de final de Copa Libertadores. Foto: Getty Images

"Me voy a tatuar Gabriel en un brazo y en el otro Arias, te amo", "Me hago chileno por vos", "Me cerró el o***, por lejos el mejor de la noche" y más fueron los aplausos para el arquero.

Racing ahora queda a la espera de su próximo rival, el que saldrá del duelo entre Boca Juniors e Internacional de Porto Alegre, quienes saltarán a la cancha esta noche a definir la primera llave.

Revisa la locura por Gabriel Arias en los hinchas de Racing