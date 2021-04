Matías Morla estalla: “A Diego Maradona lo mataron Rocío Oliva, la cuarentena y los problemas médicos”

Diego Armando Maradona murió el pasado 25 de noviembre por causa de un edema pulmonar agudo, dejando gran pesar en el mundo por su prematura partida. Pero sin duda el peor golpe fue para sus cercanos, quienes aún sufren con la ausencia del diez y viven envueltos en polémicas por su herencia monetaria, marca legal y legado.

Matías Morla, abogado y apoderado del astro trasandino, asistió a una entrevista en TV Nostra, donde habló por primera vez con detalles de la muerte del Diez y disparó de tal manera que no dejó títere con cabeza.

“Soy el malo para un sector de los herederos. Para la Justicia no y para gran parte de la gente no. Todo esto que pasé fue muy triste desde el punto de vista amigo y del cariño. No te olvides que a mí, cuando se me muere Diego, se me muere mi mitad”, comenzó diciendo Morla.

El abogado añadió que “las voces que decían que tenía que ver con un homicidio están quedando desacreditadas”.

"(Maradona) No se murió, lo mataron, de la que participaron Dalma y Gianinna junto a su madre, Claudia Villafañe, Dieguito Fernando junto a su mamá, Verónica Ojeda y su pareja, Mario Baudry, y Jana, además de amigos y seguidores del jugador", desglosó Morla.

Morla disparó contra Dalma y Gianinna.

Morla detalló que “¿No viste por qué Diego le revocó el testamento a las hijas? ¿No viste por qué Diego no fue al casamiento? ¿No viste por qué Diego estaba indignado porque la hija de Dalma se llama Roma? ¿Diego qué es? Nápoles, lo contrario a Roma. Esos problemas internos que tienen… Me quieren hacer cargo a mí ahora, pero esas son charlas privadas que tuvieron ellas”.

Matías Morla profundizó en los problemas de depresión y alcoholismo que sufría el Diez, apuntando a una presunta culpable: Rocío Oliva, ex novia de Maradona que hace poco denunció que no la dejaron entrar al funeral:

"Si vos me preguntás a mí qué lo mató a Maradona: Rocío Oliva, la cuarentena y la parte médica que está en estudio. Pero el tipo estaba enamorado totalmente”, confesó.

Morla agregó que “si se despierta Diego y me recrimina algo, ¿sabés qué es? Que no dejé entrar al velorio a Rocío, que no me ocupé de eso”, dijo. Y agregó: “Él amaba a Rocío. Él estaba peleado a muerte con Dalma y con Gianinna, se sentía traicionado, se sentía robado, se los dijo".