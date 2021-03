Publican reveladores audios del entorno de Diego Maradona durante sus últimos días

La muerte de Diego Maradona, a poco más de dos meses de ese 25 de noviembre de 2020, sigue levantando polémica en Argentina pues el entorno del exjugador sigue siendo señalado por la forma en la que lo trataron los últimos días a pesar de sus evidentes problemas de salud que desencadenaron en su fallecimiento.

En un documental publicado por el portal de noticias Infobae quedan en evidencia personajes como Matías Morla, abogado; Leopoldo Luque, médico; Nicolás Taffarel, kinesiólogo; Charly Ibáñez, exasistente; y Maxi Pomargo, cuñado de Morla. Entre todos tomaron una serie de decisiones que pudieron acelerar el deterioro del 10.

Uno de las conversaciones más reveladoras es de Pomargo, unos días después de la última operación que le hicieron a Maradona pues sus hijas, Dalma y Giannina, pedían que siguiera hospitalizado mientras que el entorno optó por la internación en casa. "Tranquilo que si logro zafar de esta hay plata para todos", dijo en una conversación por Whatsapp.

El abogado Morla confesó que las adicciones de Diego seguían y no se le protegió de las mismas. "Abro la heladera del tipo y parece supermercado de chino de la cantidad de alcohol. No tiene que tener acceso a faso, boludo. No sé quién le compra. Soy el abogado, no el papá", afirmó.

Otra de las frases más contundentes vino del médico Luque, quien hasta confesó una pelea con Maradona. "Tenía ganas de cagarlo a piñas. Decirle a quién te comiste, pedazo de gil, viejo que ni te podés parar, forro. Estás más solo que una araña. Ni tus hijas te hablan. Le quería decir todo eso".