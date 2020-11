Escándalo: ex polola de Maradona denuncia que no la dejaron entrar al funeral: "Toda la maldad se paga"

Los restos de Diego Armando Maradona descansan en la eternidad luego que su familia le diera el último adiós en una ceremonia íntima, instancia donde la ex pareja del astro, Rocío Oliva, no pudo ingresar.

El histórico 10 recibió una masiva despedida en la Casa Rosada para luego ser trasladado al cementerio Bella Vista para el adiós privado junto a su círculo más cercano. Lamentablemente la otrora novia de Maradona no pudo participar en ninguna de las dos ceremonias.

A través de redes sociales, la última polola formal del Diego generó polémica al acusar a la familia del crack de impedirle despedirse del ídolo:

"Me dijeron que venga a las siete de la mañana, cuando entre toda la gente. Me mandaron a hacer la fila como a todos. Nadie se está haciendo cargo, no tengo idea por qué hacen esto. No molesto a nadie. Quería saludar, despedir a mi ex e irme a mi casa", escribió Oliva.