Revelan nuevos audios de Leopoldo Luque a Diego Maradona: "Te vas a morir de un paro cardiorrespiratorio"

La muerte de Diego Armando Maradona, a cuatro de meses del hecho, levanta polémicas aún en Argentina ante los últimos descubrimientos que señalan con fuerza al entorno que tuvo el campeón en el Mundial de México 86 durante sus últimos años. La incompetencia pudo acelerar el fallecimiento del exjugador.

Uno de los más acusados por la opinión pública en el país transandino es el médico de cabecera del 10, Leopoldo Luque, luego que se revelaran unos nuevos audios en una investigación publicada por Telefe Noticias. Todos se originan de conversaciones con otras personas cercanas a Maradona.

"Él (Diego Maradona) sabe que hay un cuartito lleno de alcohol. No es boludo. O son las pastillas o es el alcohol, pero no se puede así. hay que tratar de administrárselo y de última que no tome las pastillas porque se va a pasar de rosca y más si está todo el día ahí. En serio, se puede morir. Puede hacer un paro cardiorrespiratorio. Se pasa un poco y no hay vuelta atrás", afirmó.

El doctor fue contundente con el ídolo argentino. "Yo le dije 'Diego, te vas a morir de un paro cardiorrespiratorio porque tomás pastillas para dormir y tomás alcohol'". Contó, además, que la respuesta por parte del Pelusa era de caso omiso. "Tordo, te la voy a hacer corta, toda mi vida me sacrifiqué, dejame tranquilo".

Entre tanto, las acusaciones al entorno de Maradona siguen haciéndose más grandes, y esta serie de audios se suman a otros dados a conocer anteriormente que exponen los últimos días de Diego.