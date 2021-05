Reaparece el médico de Diego Maradona, Leonardo Luque: "Pido perdón a su familia y a los que lo querían mucho"

Diego Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020 causando conmoción en todo el mundo y con el correr de los meses su muerte está siendo investigada por la posible negligencia que le cabe a su entorno, especialmente a su médico Leopoldo Luque y al abogado Matías Morla.

El neurocirujano rompió el silencio y le dio una entrevista al canal argentino Telefé, donde se refirió a los mensajes de whatsapp encontrados en su celular donde se refiere en forma muy despectiva a su famoso paciente, incluso con cierto dejo de crueldad.

“Hasta mi celular se llevaron y tratan de resumir una relación en una serie de mensajes de los cuales me arrepiento y por lo que pido perdón tanto a la familia (de Maradona) como a la gente que lo quería mucho… Espero que la fiscalía me devuelva el teléfono. Tengo muchos mensajes lindos de él“, aseguró.

El féretro de Diego Maradona en la Casa Rosada (Getty Images)

Luque explica que “la muerte de Maradona fue un evento cardiológico agudo, un simple infarto. Y nunca pensé que se iba a morir. Nunca lo vi insano, él tenía trastornos por culpa del alcohol, problema que todo el mundo conocía, y la familia también".

El galeno asegura que hay casi un complot para culparlo a él, pero que pese a todo, no le tiene miedo a la cárcel.

"La Junta Médica tiene muchos errores conceptuales muy marcados… Yo no desvió mi responsabilidad. Lo que no quiero es que la responsabilidad de todos caiga sobre mí, aunque no tengo miedo de ir preso. En la Justicia confío, en la Junta Médica no”, cerró.