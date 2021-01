Matías Cano tras eliminación de Coquimbo Unido: "El orgullo se me sale del pecho por ver a mis compañeros"

Coquimbo Unido lo intentó hasta el final en la Copa Sudamericana, en la que fue eliminado por Defensa y Justicia tras caer 4-2 en la semifinal de vuelta de la competición disputada en el Estadio Norberto Tito Tomaghello de Argentina. Pese al duro resultado, fue una campaña histórica para el equipo.

Tras quedar fuera de la competición, uno de los jugadores pirata que se encargó de hacer un balance del torneo fue el capitán Matías Cano, quien resaltó la manera de irse con la cabeza en alto por parte de todo el conjunto.

El guardameta se mostró visiblemente emocionado luego del final del encuentro. "Es difícil encontrar las palabras correctas en un momento de amargura extrema. Hicimos lo que teníamos a nuestro alcance", mencionó.

�� ¡Un partidazo entre @ClubDefensayJus y @coquimbounido! Seis goles por un lugar en la final de la CONMEBOL #Sudamericana pic.twitter.com/jEcrjaZnBD — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) January 17, 2021

Pese a todo lo sucedido en el desarrollo de la serie, el portero argentino no quiso agrandar las polémicas. "No tenemos excusa, 11 contra 11 en una cancha nos plantamos, no incumplimos ninguna regla. Miento si digo que estamos contentos por haber llegado hasta acá, queríamos pasar", afirmó.

"Tengo un orgullo que se me sale del pecho por ver a mis compañeros peleando hasta la última pelota, solo el que se puso una camiseta y salió a la cancha sabe lo que es quedar afuera en una semifinal. Va a doler, pero cuando salgamos a la cancha en el próximo partido debemos tener la cabeza bien alta", puntualizó.

A Coquimbo Unido le resta pensar en el Campeonato Nacional, estando último en la clasificación pero con hasta cinco compromisos pendientes con respecto a sus rivales en la lucha por evitar el descenso. "Vamos a tener que levantar la cabeza y enfrentar el campeonato local con valentía y corazón", dijo Cano.