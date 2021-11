Ayer la justicia francesa concluyó el juicio contra Karim Benzema por su participación en el chantaje sexual contra su compañero en la selección de Francia, Mathieu Valbuena, condenándolo a pagar una multa de 87.000 dólares y un año de prisión suspendida.

Tras revisar extensas pruebas y testimonios, el delantero de Real Madrid fue declarado como cómplice de la oscura maniobra de coacción contra el centrocampista en 2015, dnado por cerrado un álgido episodio en la historia del combinado francés.

Sin embargo, este miércoles se generó una sorpresa mayúscula. El propio Valbuena decidió acabar con el silencio y alzó la voz tras el veredicto de la justicia, respaldando la continuidad de Benzema en el elenco nacional pese al delito que cometió en su contra.

“Hoy, la selección de Francia necesita a sus mejores jugadores. Nunca he mezclado este asunto (chantaje) y el fútbol con Karim Benzema”, comentó a Le petit vélo.

Eso sí, Valbuena aclaró que "no soy nadie para decir si (Benzema) debe ser seleccionado o no. Hoy, Deschamps está ahí para armar un grupo, con el Mundial a un año. No me permito juzgar qué hay que hacer o no hacer”.

Por otro lado, el centrocampista de 37 no fue tan gentil con la federación de su país, y cargó públicamente contra ellos por la presunta falta de apoyo en medio del caos vivido en 2015.

“Me sorprendió mucho, aunque nada me sorprende en este entorno... el muy poco apoyo de la selección de Francia, se lamenta”, explicó.

“Y el señor Le Graët (Presidente FFF), cuando estuve en la buena época de la selección francesa, me lamía los botines. En cambio, cuando desaparecí del radar, se convirtió en el señor fantasma. Quizás perdió mi número”, ironizó.

Por último, Mathieu Valbuena se lamentó por no haber tenido respaldo de los timoneles del ente rector de su país durante el crudo proceso legal contra Benzema.

“Es una pena, porque soy víctima de todo esto. Es la verdad, aunque haya gente que pueda dudarlo. Lo que sucedió me costó uno o dos años en la selección francesa”, cerró.