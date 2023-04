Gabriel Suazo está alcanzando su sueño de una manera sencillamente espectacular. Al término de la primera mitad, el Toulouse está aplastando al Nantes con una goleada por 4 a 0 en la gran final de la Copa de Francia 2022/23.

Si bien el TéFéCé llegaba en un mejor momento por lo hecho en la Ligue 1, nadie se esperaba que le pasara por encima a su rival de la forma en que lo hizo. Para ello el chileno fue clave, sacando una pelota de la línea y aportando con una tremenda asistencia en el tercer gol.

El Toulouse pegó temprano y se puso en ventaja en apenas 4' de juego gracias a un cabezazo de Logan Costa. En los 10' nuevamente el defensor se hizo presente en el marcador con un frentazo para estirar la ventaja a un 2 a 0.

Sería en el tercero cuando Gabriel Suazo le haría un homenaje a su apodo en Francia, Suazidane, metiendo una asistencia de lujo. Todo ocurrió en los 23' minutos de juego, cuando recibió un balón por la izquierda.

Desde la mitad de la cancha, el ex Colo Colo no encontró nada mejor que meter un pase largo y con un efecto perfecto para que Thijs Dallinga quedara frente a la portería. Ahí el delantero no perdonó y la picó ante la salida del arquero, decretando el 3 a 0.

La locura se desató en el TéFéCé, que se acerca a un título que levantó por última vez hace más de 50 años. El chileno se está metiendo en la historia grande de su equipo y ratifica su gran nivel en los últimos años.

Gabriel Suazo y Toulouse están a sólo 45 minutos de poder levantar la Copa de Francia, su primer título en Europa. El ex Colo Colo puede cumplir este sábado el sueño de su vida y así hacer historia para nuestro país.

Revisa la notable asistencia de Gabriel Suazo en la final de Copa de Francia 2022/23