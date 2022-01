Marcelo Bielsa le hace un queque a Pep y Jürgen Klopp: "Josep Guardiola no es interpretable, sino que es disfrutable"

Marcelo Bielsa tuvo nuevos elogios para sus colegas del Manchester City y el Liverpool, Josep Guardiola y Jürgen Klopp respectivamente. El Loco participó del programa Fever Pitch de DAZN, analizando la denominada “Liga de los entrenadores extraordinarios”, la Premier League.

“Guardiola no es interpretable, sino que es disfrutable. Y me da la sensación de que la construcción intelectual de Guardiola no es accesible, por lo menos para mí”, dijo Bielsa.

El DT del Leeds United agregó que “en la Premier hay entrenadores muy exitosos que han generado el deseo de reproducir en otros equipos el procedimiento que les permitió lucir y brillar, como Guardiola y Jürgen Klopp, que son los entrenadores emblema que tiene la liga inglésa”.

Por último, Bielsa sentenció que “el entusiasmo que transmite Klopp es un signo clarísimo de sus equipos, y la construcción de recursos para impulsar el juego creativo es lo que distingue a Guardiola”.

Cabe recordar que el Leeds de Bielsa no ha podido repetir la gran temporada pasada y este curso 2021-22 marcha 15° en la tabla de la Premier League con 22 puntos en 21 partidos. Su próximo rival será el Aston Villa el miércoles 9 de febrero.

Por su parte, Manchester City (57 puntos) y Liverpool (48) se pelean el primer y segundo lugar del fútbol inglés. Los Ciudadanos vuelve a la cancha el 5 de febrero contra Fulham en la FA Cup, mientras el Liverpool recibe al Cardiff un día después por el mismo certamen.