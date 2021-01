DT del Newcastle y charla con Marcelo Bielsa tras el partido: "Elogió mucho a nuestro equipo en un inglés un poco raro"

Marcelo Bielsa y el Leeds United respiran tranquilos luego de derrotar al Newcastle. Los pupilos del rosarino se hicieron fuertes en su visita al St James' Park y se llevaron tres puntos de oro tras el 1-2 en la Premier League.

El Loco sigue con vida en el fútbol inglés y se alejó por ahora de los equipos del fondo. Y no solo eso sino que también demostró que es un hombre que no teme destacar al rival cuando lo superan.

Tras el partido Bielsa se acercó a conversar con Steve Bruce, técnico del Newcastle, para tener un breve pero amistoso diálogo. La incertidumbre por lo que se dijeron estaba instalada en la Premier y fue uno de los protagonistas quien contó detalles.

Marcelo Bielsa conversó en un "inglés rato" con Steve Bruce tras triunfo del Leeds. Foto: BT Sport

El propio DT local habló en la conferencia de prensa y reveló la conversación que tuvo con el rosarino, pero se fue de tarro sin quererlo. "Elogió mucho a nuestro equipo y me dijo que merecíamos más... todo en un inglés un poco raro, pero le agradecí por eso", contó.

Una situación que no extraña, ya que Bielsa no domina a la perfección el idioma. De hecho, pese a llevar ya tres temporadas junto al Leeds, sigue utilizando un traductor para así no dejar dudas de sus palabras.

De todas formas, Bruce destacó que el ex técnico de la Roja alabó lo que hicieron en la cancha. "Creo que incluso él reconoció que jugamos muy bien la segunda parte".

Leeds United sumó tres puntos importantes en su lucha por escalar puesto en la Premier League y, si bien se queda aún en el puesto 12, tomó distancia de la pelea en la zona baja.